Кармен Электра прикрыла голую грудь бантом на новом фото

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, поделилась новыми фото с праздничной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных снимках 52-летняя звезда «Спасателей Малибу» запечатлена в красных лакированных сапогах с высоким голенищем и трусах. При этом она позировала перед камерой с голой грудью, прикрыв ее огромным бантом с сияющими пайетками. Ее внешний вид дополняли яркий макияж и распущенные волосы.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Потрясающе!», «Совершенная красота», «Ты выглядишь невероятно!», «Шикарная женщина», «Такая горячая», — высказывались они.

В июле прошлого года Кармен Электра приняла участие в откровенной рекламе для бренда телезвезды Ким Кардашьян Skims.