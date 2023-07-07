51-летняя Кармен Электра снялась в бикини для рекламы

51-летняя модель Кармен Электра снялась в бикини для рекламы бренда Skims

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, снялась в откровенной рекламе для бренда Ким Кардашьян Skims. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость предстала в бикини на тонких завязках черного цвета, демонстрируя подтянутую фигуру перед камерой. Также в съемке приняла участие 50-летняя актриса и фотомодель Дженни Маккарти.

Подписчики марки восхитились внешним видом манекенщиц, о чем принялись писать в комментариях под видео. «А мы увидим Памелу Андерсон?» «Вау, они обе все еще такие горячие и как будто вообще не старели», «Ким не разочаровала», «Легенды 1990-х! Такие горячие», «Эти две дамы выглядят сногсшибательно!» — высказывались они.

В феврале Кармен Электра, поделилась архивными снимками в откровенных образах. Звезда показала серию фото, которые были сделаны в период работы в составе группы Pussycat Dolls. Так, на размещенных кадрах звезда запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополняют чулки в сетку на подтяжках и высокие сапоги.