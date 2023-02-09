Кармен Электра поделилась архивными снимками в нижнем белье

Модель Кармен Электра показала архивные снимки в нижнем белье со времен Pussycat Dolls

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, поделилась архивными снимками в откровенных образах. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

50-летняя знаменитость показала серию фото, которые были сделаны в период работы в составе группы Pussycat Dolls. Так, на размещенных кадрах звезда запечатлена в комплекте нижнего белья черного цвета. Ее образ дополняют чулки в сетку на подтяжках, а также кожаные высокие сапоги. При этом ее глаза подведены черным карандашом, а волосы распущены.

Данный пост набрал 23 тысячи лайков. Поклонники восхитились внешним видом Электры, о чем принялись писать в комментариях. «Ты и сейчас такая же шикарная, как на этих фото», «Тогда ты была мечтой всех подростков», «Мое дыхание остановилось», «Самая красивая женщина на свете», «Ей неподвластно время», «Совершенная Кармен!» — высказывались они.

В декабре 2022 года Кармен Электра появилась на публике в оголяющем тело наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в обтягивающей черной юбке и топе от бикини, украшенном обилием сияющих стразов.

