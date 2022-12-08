50-летняя Кармен Электра появилась на публике в топе от бикини

Модель Кармен Электра посетила премию People’s Choice Awards в топе от бикини

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, появилась на публике в откровенном образе и привлекла внимание фотографов. Соотвествующие снимки приводит издание Page Six.

50-летняя знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в обтягивающей черной юбке и топе от бикини, украшенном обилием сияющих стразов. При этом образ звезды киноленты «Спасатели Малибу» дополнили открытые босоножки, серебряные кольца, круглые серьги и сумка.

Визажисты сделали акцент на глаза, сделав ей макияж в стиле smoky eyes. Стилисты, в свою очередь, собрали волосы и уложили их в высокий тугой хвост.

Также на церемонии People’s Choice Awards была замечена американская режиссерка Оливия Уайлд. Знаменитость выбрала для мероприятия кружевное платье длины макси черного цвета, через прозрачную ткань которого была видна ее грудь. При этом на телезвезде отсутствовало нижнее белье. Наряд дополнял широкий ремень с массивной пряжкой.