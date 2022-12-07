Модель пришла на премию с голой грудью и закрывала ее руками весь вечер

Модель Оливия Арбен пришла на премию Fashion Awards в платье с огромным вырезом на груди

Британская модель Оливия Арбен появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Соответствующие снимки публикует издание The Sun.

25-летняя манекенщица пришла на красную дорожку премии British Fashion Awards. Манекенщице пришлось весь вечер закрывать двумя руками обнаженную грудь, поскольку ее ярко-красное платье было оформлено спереди огромным вырезом. При этом образ дополняли серебряные кольца, украшенные стразами.

Отмечается, что церемонию также посетили супермодель Наоми Кэмпбелл и сын известного футболиста Дэвида Бекхэма Ромео.

Ранее американский режиссер Оливия Уайлд появилась на публике в откровенном наряде и привлекла внимание фотографов. Знаменитость посетила премию People’s Choice Awards в кружевном платье длины макси черного цвета, через прозрачную ткань которого была видна ее грудь. При этом на телезвезде отсутствовало нижнее белье. Наряд дополнял широкий ремень с массивной пряжкой.