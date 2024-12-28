Россияне пожаловались на «бассейн» в подвале дома

В Красноярске месячный потоп грозит дому аварийным статусом

В Красноярске многоэтажку затапливает в течение месяца. Жильцы опасаются, что нескончаемый потоп закончится для дома аварийным статусом, передает «7 канал».

Встретить Новый год в сырости грозит жителям дома по улице Тобольской. Коммунальные аварии случались здесь и раньше, но не в таких масштабах. К Новому году в подвале здания скопилось 40 сантиметров воды, и с каждым днем она прибывает все быстрее. «Здесь разлился целый бассейн», — сетуют собственники. Электрики в таких опасных условиях вынуждены менять проводку. В квартирах стоит высокая влажность, отчего развелись плесень, комары и двухвостки, из подвалов побежали крысы.

Заливает не только дом — вода стоит в подвалах соседних гаражей, некоторые из них начали проседать. «Уже ворота начинают не закрываться, потому что видите 3-4 этажа и это такая нагрузка, а фундамент мокрый», — жалуются хозяева. Домашние заготовки оказались под водой, ворота промерзают от конденсата. Спустя пару дней после откачки вода возвращается.

Затапливает всю округу: в холод лужи покрываются ледяной коркой, превращая двор в каток. По таким ледяным ухабам жильцы вынуждены добираться до коммунальщиков, но помочь они не могут. По версии ресурсников, прорывов на их сетях нет, поэтому происхождение затопления неясно. В городской администрации заказали независимую экспертизу. Если будет доказано, что причиной потопа стали грунтовые воды, то течь будут устранять за счет бюджета.

Ранее в поселке Забайкальск пожаловались на затянувшийся фекальный потоп на улице. Дорога погрязла в экскрементах месяц назад, а с приходом холодов лужи затянуло льдом. Одна местная жительница, пройдя по затопленной улице, сломала ногу.