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07:42, 28 декабря 2024Россия

Крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области

Минобороны: бойцы ВДВ из Крыма штурмом взяли опорный пункт ВСУ под Курском
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Reuters

Бойцы Донского казачьего полка воздушно-десантных войск (ВДВ) России из Феодосии штурмом взяли опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), оборудованный в разрушенном доме в приграничном районе Курской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Как рассказали в ведомстве, украинских бойцов в подвале здания обнаружили в ходе разведки. Получив координаты опорного пункта, под прикрытием точечных ударов артиллерии крымские десантники пошли на штурм. В результате, находясь под постоянным огневым воздействием противника, российские военные заняли объект и провели его зачистку.

В Минобороны подчеркнули, что часть бойцов ВСУ сдалась в плен. Тех, кто оказал сопротивление, ликвидировали.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что с текущими потерями ВСУ не способны долго удерживать позиции в Курской области. По его словам, украинские бойцы не могут отказаться от выполнения приказов, а их командование пытается удержаться в российском регионе до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, в результате чего Киев несет большие потери.

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Украина вторглась на территорию Курской области в начале августа. Обстреляв приграничный город Суджу, ВСУ прорвали государственную границу, захватив несколько российских населенных пунктов. В результате жители занятых украинскими военными территорий были вынуждены покинуть свои дома. По данным Минобороны России на 27 декабря, с начала вторжения Киев потерял более 44 570 военнослужащих и свыше трех тысяч единиц техники, в том числе западной.

ЖЗЛ
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