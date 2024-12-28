Зеленский массово меняет украинских послов из-за их бегства за границу

Украинский лидер Владимир Зеленский массово меняет послов из-за их бегства за границу. Об этом сообщил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, передает РИА Новости.

«Дипломатами часто становятся те, кто даже не собирался работать в этой сфере, но им нужна запись в трудовой книжке или возможность перебраться за границу. Они строят собственную карьеру, а не защищают интересы страны», — объяснил Денисов.

По словам эксперта, на Украине коррупция проникла во все сферы государства и искоренить ее невозможно. В частности, в МИД республики есть «ценник на назначения». Денисов добавил, что украинские дипломаты сбегают из страны в первых рядах и при любой возможности.

Ранее стало известно, что в ближайшее время Зеленский назначит около 30 послов. В их числе — дипломаты в странах Европы, Азии и Африки.