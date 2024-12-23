Стали известны ближайшие назначения дипломатов Зеленским

Зеленский назначит послов стран Европы, Азии, Африки и Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует назначить около тридцати послов в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Америки и других регионов. Об этом стало известно агентству «Зеркало недели».

В Австрии Украину будет представлять Юрий Витренко, в Эстонии — Василий Боечко, в Испании — Юлия Соколовская. Послом Украины в Китае станет Александр Нечитайло, которого изначально планировали назначить послом в Южной Корее, однако в последний момент решение изменили в пользу более стратегически важного Китая.

Также запланировано назначение Наримана Джеляла послом в Турции, Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО, а Андрей Мельник станет представителем страны в ООН. Эти назначения президент Зеленский уже озвучил ранее, но указы на сайте президента пока не опубликованы. Большинство назначенных послов — кадровые дипломаты.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины и посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что желание Запада помогать Киеву угасло в сравнении с 2022 годом. По его словам, бывшему главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному приходится работать в более сложных условиях на посту посла в Великобритании.