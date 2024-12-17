Экс-глава МИД Украины заявил об угасающем желании Запада

Пристайко: желание Запада помогать Украине угасло в сравнении с 2022 годом

Желание Запада помогать Украине угасло в сравнении с 2022 годом. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины и посол в Великобритании Вадим Пристайко в интервью «РБК-Украина».

«Нынешнее поколение послов, включая [бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия] Залужного, уже не может рассчитывать на эти эмоциональные заряды», — подчеркнул экс-глава МИД.

Пристайко заявил об угасающем желании британского общества оказывать дальнейшую помощь Украине. По его словам, Залужному приходится работать в более сложных условиях на посту посла в Великобритании. При этом дипломат отметил, что экс-главком ВСУ может воспользоваться своим авторитетом среди британских военных ради продолжения военной помощи Киеву.

Ранее Пристайко рассказал о планах властей Украины по релокации в Лондон в 2022 году. По его словам, речь шла не о правительстве в изгнании, а о «продолжении правительства».