Экс-глава МИД Украины рассказал о планах Киева о релокации в Лондон в 2022 году

Пристайко: власти Украины рассматривали идею релокации в Лондон в 2022 году

Власти Украины обсуждали в феврале 2022 года возможность релокации в Лондон. Об этом заявил бывший глава МИД республики и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает ТАСС.

«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», — рассказал дипломат.

По его словам, речь шла не о правительстве в изгнании, а о «продолжении правительства», а власти республики искали «возможность релокации денег».

Ранее находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию.