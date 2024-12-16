Экс-глава МИД Украины рассказал о планах Киева о релокации в Лондон в 2022 году

Власти Украины обсуждали в феврале 2022 года возможность релокации в Лондон. Об этом заявил бывший глава МИД республики и бывший посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, передает ТАСС.
«Мы хотели инициативно сделать предложение правительству на тот момент о возможном поиске места, где мы могли бы продолжить [управлять страной]», — рассказал дипломат.
По его словам, речь шла не о правительстве в изгнании, а о «продолжении правительства», а власти республики искали «возможность релокации денег».
Ранее находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию.