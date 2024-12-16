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01:17, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине высказались о будущем Зеленского и Ермака

Дубинский: Зеленского и Ермака в нужный момент отправят в Британию
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию. Об этом заявил находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в Telegram.

Он обратил внимание, что сейчас Зеленского охраняют британские спецслужбы. «Британцы (...) точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — уверен политик.

Он напомнил, что то же самое произошло с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным, который сейчас занимает должность посла страны в Лондоне.

Ранее Дубинский заявил, что Зеленский пожертвовал интересами Украины и превратился в марионетку Британии. По его мнению, причиной такого поступка стала глупость и некомпетентность президента.

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