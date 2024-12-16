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00:42, 16 декабря 2024Бывший СССР

На Украине назвали Зеленского марионеткой Британии

Дубинский: Зеленский превратился в марионетку Британии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский превратился в марионетку властей Великобритании. Такое мнение высказал находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, это произошло из-за глупости, некомпетентности и эгоистичности Зеленского. Депутат также обвинил главу Украины в том, что тот пожертвовал интересами страны.

Ранее Дубинский посоветовал Зеленскому перестать строить из себя «смесь вурдалака с посмешищем». Таким образом он прокомментировал выпад украинского лидера в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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