В Раде посоветовали Зеленскому перестать строить из себя «смесь вурдалака с посмешищем»

Депутат Рады Дубинский раскритиковал публикации Зеленского в Telegram

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский обратил внимание на недавние публикации президента Украины Владимира Зеленского. Он раскритиковал последние посты политика в своем Telegram-канале.

«Заметили последние посты в ТГ (Telegram — прим. «Ленты.ру») Зеленского? Он снова начал вести его сам, как в начале 2019-го. Такой же поток самоуверенности, мессианства и самодовольного чванства. Но если 5 затянувшихся лет назад это выглядело свежо, то сейчас — неуместно», — написал он.

Дубинский добавил, что время упреков мировым лидерам прошло, подразумевая выпад Зеленского в Telegram в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. «Смесь вурдалака с посмешищем — это совсем не туда. Притормозить надо», — посоветовал он.

Ранее украинский депутат заявил, что избранный президент США Дональд Трамп издевается над Зеленским, говоря о готовности последнего к окончанию конфликта. Как он утверждает, американский политик «продолжает троллить» главу Украины. Дубинский допустил, что Трамп хочет представить Зеленского миру как недоговороспособного лидера.