В Раде рассказали о троллинге Зеленского со стороны Трампа

Депутат Рады Дубинский: Трамп продолжает троллить Зеленского

Избранный президент США Дональд Трамп издевается над президентом Украины Владимиром Зеленским, говоря о готовности последнего к завершению конфликта с Россией. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Трамп продолжает троллить Зеленского — говорит, тот готов к прекращению огня. Это приводит к тараканьим бегам в Офисе Зеленского, где пытаются всех переубедить и сказать, что мы против», — рассказал Дубинский.

Парламентарий высказал мнение, что целью Трампа является представление миру Зеленского как недоговороспособного лидера, который не держит слово.

8 декабря Трамп призвал немедленно прекратить огонь на Украине. Он также заявил, что Зеленский хочет заключить с Россией мирное соглашение и «остановить безумие».