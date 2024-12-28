МИД Турции заявил Блинкену о важности сотрудничества с новыми властями Сирии

Глава МИД Турции Фидан Блинкену: США нужно сотрудничать с новыми властями Сирии

Вашингтону нужно сотрудничать с новыми властями в Сирии для обеспечения стабильности в республике. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном, сообщает Barrons's со ссылкой на источники.

«Фидан заявил в телефонном разговоре Блинкену о важности сотрудничества с новыми сирийскими властями, чтобы обеспечить стабильность в Сирии и успешно завершить переходный период», — передает портал слова источников.

Фидан также подчеркнул, что Турция поддерживает территориальную целостность Сирии и сделает все, чтобы ее обеспечить. В частности, он указал, что Анкара вместе с Дамаском не допустят усиления Рабочей партии Курдистана на северо-востоке арабской республики.

25 декабря возглавляемые курдами боевики в Сирии, известные как Сирийские демократические силы (СДС), начали контрнаступление против поддерживаемой Турцией Сирийской национальной армии (СНА), чтобы вернуть себе районы вблизи северной части турецко-сирийской границы.