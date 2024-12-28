Мошенников осудили за махинации со строительной техникой на 33 миллиона рублей

В Санкт-Петербурге осудили мошенников за махинации со строительной техникой

В Санкт-Петербурге осудили мошенников за махинации со строительной техникой на 33 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Как установил суд, подсудимые с сентября 2018 года по июнь 2020 года заключали договоры на поставку строительной техники. При этом они не планировали исполнять обязательства по ним. Они сообщали заведомо ложные данные о сроках исполнения условий договоров.

Общий ущерб от их действий составил более 33,5 миллиона рублей. Пострадавшими признаны два индивидуальных предпринимателя и три коммерческие компании.

Они признаны виновными по статье 159 («Мошенничество организованной группой, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Суд приговорил одного к 6,5 года, а второго к 6 годам колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции задержали группу россиян за мошенничество в размере 88 миллионов рублей.