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20:43, 28 декабря 2024Экономика

Москвичам пообещали туман

В Москве 28 декабря местами ожидаются туман и слабый гололед
Мария Черкасова

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Москве в вечернее время в субботу, 28 декабря, местами ожидаются туман и слабый гололед. Об этом в Telegram-канале предупредили в главном управлении МЧС России по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с 19:55 по московскому времени с сохранением до шести часов утра воскресенья, 29 декабря, ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед, в том числе на дорогах.

В МЧС рекомендовали снизить скорость, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предсказал отсутствие морозов в столице до Рождества. В новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег, при этом к утру жителей столицы ждет волна потепления. Первый день 2025 года встретит москвичей температурой от плюс одного до минус одного градуса.

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