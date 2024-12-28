Москвичам пообещали туман

В Москве 28 декабря местами ожидаются туман и слабый гололед

В Москве в вечернее время в субботу, 28 декабря, местами ожидаются туман и слабый гололед. Об этом в Telegram-канале предупредили в главном управлении МЧС России по Москве со ссылкой на прогноз синоптиков Росгидромета.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие два часа с 19:55 по московскому времени с сохранением до шести часов утра воскресенья, 29 декабря, ожидаются туман с видимостью 200-700 метров, слабый гололед, в том числе на дорогах.

В МЧС рекомендовали снизить скорость, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях, а также увеличить дистанцию от впереди идущих машин, не оставлять детей без присмотра.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин предсказал отсутствие морозов в столице до Рождества. В новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег, при этом к утру жителей столицы ждет волна потепления. Первый день 2025 года встретит москвичей температурой от плюс одного до минус одного градуса.