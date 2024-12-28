Москвичам рассказали о погоде в новогодние праздники

Синоптик Ильин: морозы придут в Москву не раньше Рождества

До Рождества морозы Москве не грозят. Какая погода ждет жителей столицы в новогодние праздники, NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По словам метеоролога, настоящая зима пробудится еще не скоро. Столбики термометров пойдут вниз только к Рождеству, 6-7 января. Тогда может похолодать до минус 7-12 градусов. И такая морозная погода, вероятно, продержится в регионе около трех дней, допускает Ильин.

Как отмечает специалист, 30 декабря — в последний понедельник уходящего года — температура в Москве будет колебаться у нулевой отметки в районе плюс 2-минус 2 градусов. Возможны небольшие осадки в виде снега с дождем. 31 декабря ожидается аналогичная погода, но к вечеру действие антициклона может усилиться, принеся с собой похолодание. В новогоднюю ночь прогнозируется небольшой снег, но после боя курантов он стихнет, а к утру и вовсе придет очередная волна потепления. 1 января встретит москвичей температурой от плюс 1 до минус 1 градуса. Возможен мокрый снег.

Посленовогоднее похолодание в столице предвещает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Точную дату назвать трудно — резкий спад температуры может прийтись как на 2 января, так и на Рождество.