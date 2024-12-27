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19:21, 27 декабря 2024Экономика

Москвичам спрогнозировали погоду в новогоднюю ночь

Синоптик Позднякова: в Новый год в Москве ожидается минус 2-минус 7 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В новогоднюю ночь в Москве установится легкий морозец. Своим прогнозом на праздники с RTVI поделилась главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, такие отдаленные метеорасчеты не отличаются точностью, поэтому прогнозы варьировались от 10-градусных морозов до оттепели. Но по мере приближения к празднику данные становятся однозначнее.

Как предполагает Позднякова, в новогоднюю ночь температура будет держаться в пределах минус 2-минус 7 градусов. Скорее всего столбики термометров покажут отметку в минус 3-4 градуса — эту температуру специалист называет островом тепла для Москвы. «Погода будет вполне, скажем так, новогодняя — не очень сильный мороз. Я склоняюсь к тому, что будет не "морозище", а именно морозец», — считает Позднякова.

Однако после праздника на столицу обрушится волна похолодания. Точную дату пока что определить сложно — Позднякова колеблется между 2 и 7 января.

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Также в последние числа декабря в мегаполисе пройдет небольшой снегопад. Высота снежного покрова изменится незначительно, прибавив около 2-3 сантиметров. Эта разница будет незаметной после череды оттепелей. Только к новогодней ночи уровень снега в Москве дотянется до климатической нормы в 12-13 сантиметров. Также 30-31 декабря Позднякова предупреждает о гололедице и усилении ветра, но по силе он не превысит 15 метров в секунду.

Сильных морозов в Новый год не ожидает и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Мягкой погода, по его сведениям, останется и в первый день наступающего года. Правда, в новогодние праздники может существенно понизиться давление.

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