На севере Газы закрылось последнее крупное медучреждение

Последнее крупное медучреждение закрылось на севере Газы после атаки Израиля

Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы закрылось после атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.

«Рейд этим утром [27 декабря] на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — сообщается в публикации.

В ВОЗ добавили, что в медучреждении могут оставаться порядка 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа. По его словам, стороны близки к преодолению разногласий и заключению соглашения.