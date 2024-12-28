Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:53, 28 декабря 2024Мир

На севере Газы закрылось последнее крупное медучреждение

Последнее крупное медучреждение закрылось на севере Газы после атаки Израиля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы закрылось после атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.

«Рейд этим утром [27 декабря] на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — сообщается в публикации.

В ВОЗ добавили, что в медучреждении могут оставаться порядка 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа. По его словам, стороны близки к преодолению разногласий и заключению соглашения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина заплатит огромную цену». Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл последствия западной авантюры Киева

      В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

      Владельца взорвавшейся в Дагестане автозаправки перевели под домашний арест

      Политолог спрогнозировал политику США в Закавказье при Трампе

      Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

      Испытания дистанционно-управляемого «Конкурса» показали на видео

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

      Посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

      В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

      В российском городе загорелось кафе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше