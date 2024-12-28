На севере Газы закрылось последнее крупное медучреждение

Последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы закрылось после атаки Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом пишет Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в соцсети X.
«Рейд этим утром [27 декабря] на больницу "Камаль Адван" вывел последнее крупное медицинское учреждение на севере Газы из строя», — сообщается в публикации.
В ВОЗ добавили, что в медучреждении могут оставаться порядка 60 работников и 25 пациентов в критическом состоянии, в том числе и те, кто находится на аппаратах искусственной вентиляции легких.
Ранее глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что руководство Израиля и ХАМАС в состоянии преодолеть разногласия и заключить соглашение о перемирии в секторе Газа. По его словам, стороны близки к преодолению разногласий и заключению соглашения.