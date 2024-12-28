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11:04, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Украине оценили угрозу Словакии прекратить поставки электричества

Украинский энергетик Харченко: стране хватит электричества без поставок Словакии
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Угрозы премьер-министра Словакии Роберта Фицо прекратить поставки электричества для Украины никак не повлияют на энергообеспечение страны. Об этом заявил в разговоре с «РБК-Украина» директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

По его словам, сейчас республика импортирует электричество сразу их четырех стран — Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Прекращение транзита через одну из них, как считают энергетики, почти не повлияет на подачу света, и стране хватит ресурсов удерживать ситуацию под контролем.

«Сейчас Украина может получать до 2,1 гигаватт электроэнергии из ЕС. (...) Если одна из этих стран откажется от поставок, то необходимые объемы в допустимых пределах смогут предоставить три другие страны», — сказал Харченко.

Ранее Фицо заявлял, что Братислава рассмотрит варианты прекращения подачи электричества в страну с 1 января 2025 года, если Киев остановит транзит российского газа.

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