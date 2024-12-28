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13:20, 28 декабря 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о выездах подростков из страны из-за мобилизации

Экономист Купец: 17-летние подростки уезжают с Украины на автобусах
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

17-летние подростки во избежание мобилизации уезжают с Украины на автобусах, в том числе арендованных самостоятельно. Об этом заявила доцент Киевской школы экономики и консультант Всемирного банка Ольга Купец, передает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Это не с родителями, а сами дети выезжают. Это организовано как туры ребят. Они выезжают не ради обучения, а скорее чтобы спастись от мобилизации», — подчеркнула украинский экономист.

Купец рассказала о наполненных подростками автобусах на Западной Украине, отправляющихся в сторону Словакии. Она отметила, что в Словакии и других странах у украинских школьников нет проблем с поступлением в местные школы. Также экономист рассказала, что многие матери вывозят детей в Европу и затем возвращаются на Украину.

Ранее лейтенант батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка призвал готовить подростков к жестокой войне. По его словам, 18-летние и 15-летние должны осознавать необходимость воевать в составе ВСУ.

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