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15:24, 27 декабря 2024Бывший СССР

На Украине призвали готовить подростков к войне

Украинский лейтенант Ябчанка призвал готовить подростков к жестокой войне
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Молодые украинцы должны осознавать, что с большой вероятностью будут вынуждены воевать в будущем. Об этом заявил лейтенант нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка, его слова приводит Telegram-канал «Политика Страны».

«18-летние и 15-летние должны осознавать, что с высокой вероятностью им придется воевать», — заявил он. Кроме того, военнослужащий призвал готовить подростков на Украине к «жесткой и жестокой войне».

Ранее Ябчанка заявлял, что Украина исчезнет в случае отказа всех ее граждан воевать. По его словам, все граждане страны постоянно должны держать в голове мысль о тотальной мобилизации.

В декабре депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил, что Соединенным Штатам Америки стоит поддержать мобилизацию сотрудников Службы безопасности Украины вместо простых 18-летних украинцев. Кроме того, он подчеркнул, что на фронт можно отправить сотрудников государственного бюро расследований, сотрудников прокуратуры и погранслужбы.

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