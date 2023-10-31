Раненый офицер ВСУ предрек украинцам потерю страны

Раненый офицер ВСУ Ябчанка: Украина исчезнет в случае отказа украинцев воевать

Украина исчезнет в случае отказа всех ее граждан воевать, об этом заявил раненый лейтенант нацбата Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Волки да Винчи» Александр Ябчанка в интервью каналу Espreso.

Он предрек украинцам потерю страны и обратился к ним с призывом. «Не все в окоп, а все на войну, воюйте как можете, но поймите, что тут вопрос в том, что мы можем остаться без страны», — указал он.

По мнению офицера, все граждане страны постоянно должны держать в голове мысль о тотальной мобилизации. По его словам, они обязаны принимать участие в боевых действиях, если не напрямую, то поддерживая армию финансово.

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал в ближайшие месяцы запуск в стране «смарт-мобилизации». По его словам, призывники смогут выбирать специализацию, по которой они хотят служить.