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11:40, 30 октября 2023Бывший СССР

На Украине анонсировали «смарт-мобилизацию»

Министр цифровой трансформации Украины Федоров анонсировал «смарт-мобилизацию»

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал в ближайшие месяцы запуск в стране «смарт-мобилизации». Об этом пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его словам, после запуска «смарт-мобилизации» призывники смогут выбирать специализацию, по которой они хотят служить. Федоров пообещал, что «через месяц-два» запустят пилотный проект по первой специальности — оператор дронов.

«Мы будем запускать пилот на операторов дронов, и этот человек выбирает, что он хочет стать оператором дронов или вообще служить в роте ударных дронов», — объяснил он.

Также впоследствии призывник сможет выбрать и другие специальности: сапер, водитель и так далее.

Федоров предположил, что есть люди, которые «хотят быть штурмовиками или занимать другие должности».

Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что мобилизационные мероприятия на Украине привели страну к критической ситуации. По его мнению, у Киева почти полностью закончился человеческий ресурс для вербовки в Вооруженные силы Украины.

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      Александр Слабиев
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