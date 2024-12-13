В Раде возмутились заявлением Госдепа о мобилизации 18-летних украинцев

Дубинский призвал Госдеп поддержать мобилизацию СБУ вместо 18-летних украинцев

Соединенным Штатам Америки стоит поддержать мобилизацию сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) вместо простых 18-летних украинцев. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

«А почему уважаемый госдеп США требует призвать 18-ти летних, но не требует призвать (...) 30 тысяч СБУшников (...) и 10-ти тысячную шайку идиотов из ДБР (Государственное бюро расследований — прим. «Ленты.ру») и БЭБ (Бюро экономической безопасности — прим. «Ленты.ру»)?», — возмутился Дубинский.

Таким образом он ответил на призыв представителя Госдепартамента США Мэттью Миллера ввести на Украине мобилизацию 18-летних, пообещавшего, что они будут экипированы и обучены.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о необходимости новой мобилизации на Украине. По его словам, Киеву нужно будет принять «трудные решения» касательно новой мобилизации.