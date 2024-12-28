BZ: переговоры по Украине будут вести Россия и США

Переговоры по важным вопросам урегулирования конфликта на Украине будут вести только Россия и США. Такое мнение выразил директор евразийской программы американского Института ответственного государственного управления Куинси Анатоль Ливен в интервью газете Berliner Zeitung.

«Несмотря на то что некоторые лидеры европейских стран сейчас громко выражают свою позицию, все равно решение о прекращении огня на Украине будет приниматься только сверхдержавами — США и Россией. (...) Наиболее критические вопросы будут обсуждаться в двусторонней основе», — подчеркнул политолог.

Кроме того, Ливен указал на то, что есть условия, несоблюдение которых будет неприемлемо для одной из сторон. В частности, он отметил, что Москва не согласится на присутствие западных военных на Украине и на ее членство в Североатлантическом альянсе. По словам политолога, если Запад будет настаивать на этих условиях, то переговоры будут провалены.

Ранее словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что Словакия готова принять у себя мирные переговоры по Украине. Он также уточнил, что Братислава готова предоставить площадку для обсуждения урегулирования украинского кризиса на любом уровне.