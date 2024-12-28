Над российским регионом за ночь уничтожили 17 беспилотников

Слюсарь заявил об уничтожении 17 беспилотников над Ростовской областью

Над Ростовской областью за ночь с 27 на 28 декабря средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — добавил он.

Как указал Слюсарь, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее два мирных жителя получили ранения в результате атаки Красногвардейского района Белгородской области БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших с осколочными ранениями доставили в Красногвардейскую ЦРБ.