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06:15, 28 декабря 2024Россия

Над российским регионом за ночь уничтожили 17 беспилотников

Слюсарь заявил об уничтожении 17 беспилотников над Ростовской областью
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Над Ростовской областью за ночь с 27 на 28 декабря средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале написал временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Юрий Слюсарь.

«В том числе атака была отражена в Каменске, Новошахтинске, в Родионово-Несветайском, Усть-Донецком, Красносулинском районах», — добавил он.

Как указал Слюсарь, пострадавших и разрушений в результате случившегося нет.

Ранее два мирных жителя получили ранения в результате атаки Красногвардейского района Белгородской области БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавших с осколочными ранениями доставили в Красногвардейскую ЦРБ.

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