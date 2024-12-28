Назван размер новой военной помощи США Украине

AP: США направят Украине помощь на сумму $1,25 млрд перед уходом Байдена с поста

Администрация президента США Джо Байдена планирует направить Украине новый военный пакет помощи на сумму 1,25 миллиарда долларов до ухода действующего главы государства со своего поста в январе. Размер очередной американской поддержки назвало агентство Associated Press со ссылкой на официальные лица.

Как рассказали изданию чиновники, новая помощь будет включать в себя «значительное число боеприпасов», в том числе для ракетных комплексов «земля-воздух», ракеты Stinger, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды. Ожидается, что официальное заявление будет сделано в понедельник, 30 декабря.

Ранее сообщалось, что Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни. По словам координатора по стратегическим коммуникациям Белого дома Джона Кирби, Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.