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20:37, 27 декабря 2024Мир

В Белом доме анонсировали новый пакет помощи Украине

Белый дом: Байден одобрит новый пакет помощи Украине в ближайшие дни
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий президент США Джо Байден одобрит новый пакет помощи Украине уже в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

«Президент Байден одобрит новый пакет военной помощи Украине уже в ближайшие дни (...) В частности, в него будут входить беспилотные летальные аппараты (БПЛА), системы противовоздушной обороны (ПВО) и бронетехника», — отметил представитель Белого дома.

Также Кирби добавил, что Вашингтон будет оказывать Киеву помощь до тех пор, пока администрация Байдена не сложит свои полномочия в январе 2025 года.

Ранее Белый дом заявил, что Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. В заявлении также сказано, что Штаты «будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил».

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