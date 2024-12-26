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02:36, 26 декабря 2024Мир

Байден поручил Пентагону продолжить наращивать военную помощь Украине

Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений Киеву
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / via Globallookpress.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки вооружений на Украину. Об этом сказано в заявлении американского лидера, которое было распространено пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

«В последние месяцы Соединенные Штаты предоставили Украине сотни противоракет и еще больше их доставляют. Я поручил Министерству обороны США продолжить наращивать поставки вооружений Украине», — подчеркнул Джо Байден.

В заявлении также сказано, что Штаты «будут и далее неустанно работать над тем, чтобы укрепить позиции Украины по мере того, как она обороняется от российских сил».

20 декабря стало известно, что администрация Джо Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках «Инициативы содействия безопасности Украины». Как отметили журналисты, пакет включает в себя средства ПВО и артиллерийские боеприпасы, но точное содержимое пакета будет известно после его официального объявления.

В свою очередь, агентство Bloomberg указало, что Джо Байден не смог окончательно определиться, чего он хочет от Украины и итогов вооруженного конфликта, из-за чего его позиция свелась к абстрактной идее «не допустить поражения Киева».

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