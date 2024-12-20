Байден объявит о последнем пакете помощи Украине в ближайшие дни

Reuters: Байден объявит о своем последнем пакете помощи Украине в ближайшие дни

Администрация действующего президента США Джо Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках «инициативы содействия безопасности Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что для этого будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Киева.

Пакет включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы, однако точное содержимое пакета будет известно после его официального объявления. Стоимость пакета составит около 1,2 миллиарда долларов.

13 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства против беспилотников, противотанковые вооружения, а также оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.