Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:13, 20 декабря 2024Мир

Байден объявит о последнем пакете помощи Украине в ближайшие дни

Reuters: Байден объявит о своем последнем пакете помощи Украине в ближайшие дни
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена объявит о своем последнем пакете помощи Киеву в ближайшие дни в рамках «инициативы содействия безопасности Украины». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Один из собеседников агентства рассказал, что для этого будут использованы оставшиеся средства, выделенные на закупку нового оружия для Киева.

Пакет включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийские боеприпасы, однако точное содержимое пакета будет известно после его официального объявления. Стоимость пакета составит около 1,2 миллиарда долларов.

13 декабря государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. В него войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства против беспилотников, противотанковые вооружения, а также оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Россия раскрыла подробности массированного удара по объектам в Киеве. Что стало целью?

      Хирург раскрыл многомиллионную стоимость пластики Марии Погребняк

      Новый носитель «Цирконов» прошел испытания

      Школьница пыталась поджечь здание администрации в российском регионе и попалась

      Президент Германии захотел распустить бундестаг

      В Грузии заявили о намерении внести изменения в закон об иноагентах

      В Кремле оценили риски санкций G7 против российской нефтянки

      В России высказались о возможной альтернативе ядерного оружия

      Инициативу обязать магазины организовывать «полки добра» оценили

      Центробанк остановил цикл повышения ключевой ставки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше