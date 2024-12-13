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02:47, 13 декабря 2024Мир

США объявили о новой помощи Украине на полмиллиарда долларов

Госсекретарь Блинкен заявил, что США выделят новую помощь Украине на $500 млн
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства против беспилотников, противотанковые вооружения, а также оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

12 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, это уже 72-й пакет военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США с февраля 2022 года выделили более 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине.

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