США объявили о новой помощи Украине на полмиллиарда долларов

Госсекретарь Блинкен заявил, что США выделят новую помощь Украине на $500 млн

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов. Об этом объявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

По его словам, в новый пакет войдут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, средства против беспилотников, противотанковые вооружения, а также оборудование для защиты от биологических, химических и ядерных угроз.

12 декабря сообщалось, что президент США Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, это уже 72-й пакет военной помощи Киеву, предоставленный Вашингтоном.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что США с февраля 2022 года выделили более 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине.