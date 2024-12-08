В Пентагоне назвали сумму военной помощи Украине

Остин: США с 2022 года выделили Украине более $62 млрд военной помощи

США с февраля 2022 года выделили более 62 миллиардов долларов на военную помощь Украине. Такую сумму назвал глава Пентагона Ллойд Остин, его слова приводит ТАСС.

«Общий объем поддержки в сфере безопасности, предоставленный Украине с февраля 2022 превышает 62 миллиарда долларов», — сказал Остин.

Он добавил, что другие западные союзники за этот период передали Украине помощи на 57 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что Администрация США работает над подготовкой очередного пакета военной помощи Украине на сумму 988 миллионов долларов. Речь идет о военной технике и оборудовании.

До того замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз гарантирует передачу Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов.