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00:43, 8 декабря 2024Мир

В США анонсировали новый пакет военной помощи Украине почти на 1 миллиард долларов

Reuters: США готовят пакет военной помощи для Украины на 988 миллионов долларов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: IMAGO / Offenberg / Global Look Press

Администрация США работает над подготовкой очередного пакета военной помощи Украине на сумму 988 миллионов рублей. Об э том пишет агентство Reuters со ссылкой на документ.

По данным журналистов, в новый пакет войдет военная техника и оборудование.

Как пишут агентство, власти США планируют направить Киеву помощь по линии инициативы содействия безопасности Украины. Это позволит заказывать вооружение у американских производителей, а не брать их из запасов Пентагона. На текущий момент у Штатов осталось порядка $2,2 млрд средств на поддержку Киева по линии USAI.

Ранее замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз гарантирует передачу Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов. Даже в том случае, если США после вступления в должность президента Дональда Трампа откажутся от участия в кредитовании.

До этого Минфин Украины сообщил о подписании с Евросоюзом соглашения о кредите на сумму до 35 миллиардов евро в рамках инициативы «Большой семерки». Окончательный размер займа станет понятен после утверждения своего вклада каждой из стран.

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