Названа главная выгода России от победы Трампа на выборах в США

Политолог Кашин: Трамп не ответственен за прошлую политику США на Украине

Избранный президент США Дональд Трамп выгоден России для разрешения конфликта на Украине потому, что он не несет ответственности за прошлую политику Вашингтона по данному вопросу. На это в интервью «Ленте.ру» указал кандидат политических наук, директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Я думаю, что важное достоинство Дональда Трампа — это то, что он не несет ответственности за предыдущую политику США на Украине», — назвал политолог главную выгоду для России от победы республиканца на выборах.

Наоборот, избранный президент активно критиковал демократическую администрацию Джо Байдена за решения по украинскому вопросу, напомнил Кашин. В связи с этим от нового американского лидера действительно можно ожидать изменений и, вероятно, жесткого торга по урегулированию конфликта на Украине.

Ранее будущий спецпосланник США по Украине Кит Келлог подтвердил намерение Трампа добиться устойчивого и справедливого мира на Украине. По его словам, республиканец сможет сделать это «в относительно короткий срок».