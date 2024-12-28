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10:55, 28 декабря 2024Культура

Никас Сафронов рассказал о десятилетней бессоннице

Никас Сафронов рассказал, что десять лет пьет снотворные из-за предательства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Известный художник Никас Сафронов рассказал, что в течение десяти лет страдает от бессонницы. Его цитирует Ura.ru.

Сафронов отметил, что вынужден принимать снотворное. «Сон стал беспокойным в 2014 году, после того, как меня втянули в аферу с недвижимостью в Турции. Я купил там участок земли, на который после его покупки записали большие долги», — вспомнил он, добавив, что до сих пор не решил проблему до конца.

По словам художника, проблемы со сном у него начались не из-за денег, а из-за предательства людей, которым он доверял. «Вот это был для меня удар», — добавил он.

Ранее Никас Сафронов раскрыл секрет популярности звезды «Великолепного века» Бурака Озчивита у женщин.

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