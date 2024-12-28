Секрет популярности звезды «Великолепного века» у женщин раскрыли

Сафронов сравнил звезду «Великолепного века» Озчивита с Леоновым и Янковским

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит популярен у женщин, потому что обладает «химией». Об этом заявил известный художник Никас Сафронов в разговоре с Ura.ru.

Сафронов назвал артиста «очень обаятельным». «Он и в кино, и в жизни имеет притягательность, которая женщинам очень нравится. Наверное, такой притягательностью обладали наши великие: Евстигнеев, Леонов, Янковский… И у Озчивита это тоже есть», — сказал художник.

Ранее стало известно, что звезда «Великолепного века» сыграл главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго».