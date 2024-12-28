Ошибки при вождении оказались признаком деменции

Metro: ошибки при вождении стали первым признаком деменции у британца

Британка рассказала о первых признаках деменции у своего мужа. Историю Керри Хайн опубликовало издание Metro.

По словам Хайн, ее муж Чарльз почувствовал недомогание в мае 2016 года. На приеме у терапевта мужчина предположил, что у него может начинаться деменция, но тест на кратковременную память не выявил никаких проблем. Впоследствии симптомы становились все ярче: муж начал сбиваться с толку, чаще падать или спотыкаться, совершать ошибки при вождении. В 2019 году новый тест на память показал серьезные провалы в когнитивных способностях Чарльза, а в 2020 году ему поставили диагноз — деменция с тельцами Леви.

«Мы знали не так уж много о деменции, но достаточно. Деменция с тельцами Леви является третьей наиболее распространенной формой и может поражать людей по-разному, вызывая большие трудности с передвижением, концентрацией внимания и сном, даже может вызывать бред», — рассказала Керри.

По словам женщины, со временем муж потерял способность ориентироваться в доме, у него возникло недержание мочи, он часто будил супругу по несколько раз за ночь. «Я проводила дни и ночи, постоянно проверяя его, меняя его испачканную одежду, кормя, следя за тем, чтобы он принимал лекарства — и все это при минимальном сне», — вспоминает она.

Я оплакиваю жизнь, которую прожила с Чарльзом. Но когда смотрю в будущее вместе со своим новым партнером Джоном, я знаю, что Чарльз смотрит на меня с улыбкой, гордясь новой жизнью, которую я строю Керри Хайн

Ранее жительница Великобритании рассказала о необычных симптомах деменции с тельцами Леви, которые наблюдались у ее мужа. Ему мерещились маленькие животные, собаки и дети.