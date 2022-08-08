Признаком серьезного заболевания мужчины стали мерещащиеся ему собаки

The Sun: в Великобритании мужчине начали мерещиться собаки из-за деменции

Жительница Великобритании рассказала о необычных симптомах опасной болезни, которые наблюдались у ее мужа. Ему мерещились маленькие животные, собаки и дети, пишет The Sun.

По словам 68-летней Джули, с возрастом поведение ее мужа Брайана изменилось. Иногда ему казалось, что по камину бегают маленькие животные, в другой раз он пытался найти несуществующую собаку. «Он кричал из окна детям на улице, но детей там тоже не было, — утверждает женщина. — Я пыталась его образумить, но для Брайана это было реальностью».

Когда галлюцинации участились, Джули отвела супруга к врачу. Оказалось, что Брайан страдает деменцией с тельцами Леви и болезнью Паркинсона. После диагноза мужчина прожил еще десять лет, однако его состояние продолжало ухудшаться, и в конце жизни он полностью утратил самостоятельность и нуждался в постоянном уходе.

По словам Джули, врачи сосредоточились на лечении болезни Паркинсона и оставили деменцию с тельцами Леви без должного внимания. Она связывает это с тем, что в то время этот недуг был плохо изучен.

«Обычно люди думают о потере памяти, когда слышат о деменции, но есть и другие, менее известные симптомы, о которых нужно помнить, в том числе изменения настроения, трудности с концентрацией внимания и поддержанием разговора, а также нарушения сна», — отметила Зена Олдридж, научная сотрудница благотворительной организации, помогающей людям с деменцией.

Ранее сообщалось, что в Вирджинии, США, страдающая деменцией женщина ушла из дома и была найдена в лесу, сидящей на пеньке. Она беззаботно пела песню «О, благодать» (всемирно известный под своим английским названием Amazing Grace, христианский гимн, изданный в 1779 году — прим. «Лента.ру»).