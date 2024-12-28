Папа Римский присвоил дворянский титул россиянам

Папа Римский Франциск присвоил дворянский титул семье главы ВСС Севастьянова

Папа Римский Франциск присвоил дворянский титул семье председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Севастьянова, в дворянское звание была также возведена его жена, оперная певица Светлана Касьян. Согласно грамоте понтифика, титул был присвоен россиянам по случаю Юбилейного года, которым в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — заявил глава ВСС.

В сентябре Севастьянов сообщил, что Папа Римский негативно относится к украинским ударам по России, наносимым с помощью дальнобойного оружия.