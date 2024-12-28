Папа Римский присвоил дворянский титул россиянам

Папа Римский Франциск присвоил дворянский титул семье председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова. Об этом сообщает РИА Новости.
Помимо Севастьянова, в дворянское звание была также возведена его жена, оперная певица Светлана Касьян. Согласно грамоте понтифика, титул был присвоен россиянам по случаю Юбилейного года, которым в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.
«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — заявил глава ВСС.
В сентябре Севастьянов сообщил, что Папа Римский негативно относится к украинским ударам по России, наносимым с помощью дальнобойного оружия.