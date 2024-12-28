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16:00, 28 декабря 2024Мир

Папа Римский присвоил дворянский титул россиянам

Папа Римский Франциск присвоил дворянский титул семье главы ВСС Севастьянова
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Папа Римский Франциск присвоил дворянский титул семье председателя Всемирного союза староверов (ВСС) Леонида Севастьянова. Об этом сообщает РИА Новости.

Помимо Севастьянова, в дворянское звание была также возведена его жена, оперная певица Светлана Касьян. Согласно грамоте понтифика, титул был присвоен россиянам по случаю Юбилейного года, которым в Римско-католической церкви провозглашен 2025 год.

«Папа Франциск возвел меня и мою супругу в дворянское звание. Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — заявил глава ВСС.

В сентябре Севастьянов сообщил, что Папа Римский негативно относится к украинским ударам по России, наносимым с помощью дальнобойного оружия.

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