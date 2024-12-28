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08:38, 28 декабря 2024Россия

Полуголые танцы подростков на новогодней вечеринке в российской школе сняли на видео

Kras Mash: в Красноярске полуголые подростки устроили танцы на вечеринке в школе
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Красноярске полуголые подростки устроили танцы на новогодней вечеринке в столовой школы №149. Видео с праздника опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно, как несколько мальчиков и девочка, раздевшись по пояс и рразмахивая одеждой в руках, танцуют в центре толпы под трек Satisfaction диджея Benny Benassi.

Как рассказали присутствующие на мероприятии школьники, сам праздник был приличным, пока несколько учеников не начали раздеваться. В столовой в этот момент находились завучи, директор и социальный педагог. В результате подросткам сделали замечание, а в зале выключили свет и завершили вечеринку.

По информации издания, прокуратура начала проверку. Кроме того, руководство школы пишет объяснительные.

Ранее, в мае 2022 году, в Екатеринбурге ученики лицея №12 устроили танцы топлес в портупеях на празднике в честь окончания учебного года. В результате уволили завуча учебного заведения. По словам мэра города Алексея Орлова, ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев «такие штучки» не оценили. При этом родители школьников вступились за сотрудницу образовательного учреждения.

ЖЗЛ
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