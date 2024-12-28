Полуголые танцы подростков на новогодней вечеринке в российской школе сняли на видео

Kras Mash: в Красноярске полуголые подростки устроили танцы на вечеринке в школе

В Красноярске полуголые подростки устроили танцы на новогодней вечеринке в столовой школы №149. Видео с праздника опубликовал Kras Mash в Telegram.

На кадрах видно, как несколько мальчиков и девочка, раздевшись по пояс и рразмахивая одеждой в руках, танцуют в центре толпы под трек Satisfaction диджея Benny Benassi.

Как рассказали присутствующие на мероприятии школьники, сам праздник был приличным, пока несколько учеников не начали раздеваться. В столовой в этот момент находились завучи, директор и социальный педагог. В результате подросткам сделали замечание, а в зале выключили свет и завершили вечеринку.

По информации издания, прокуратура начала проверку. Кроме того, руководство школы пишет объяснительные.

Ранее, в мае 2022 году, в Екатеринбурге ученики лицея №12 устроили танцы топлес в портупеях на празднике в честь окончания учебного года. В результате уволили завуча учебного заведения. По словам мэра города Алексея Орлова, ни он, ни губернатор Евгений Куйвашев «такие штучки» не оценили. При этом родители школьников вступились за сотрудницу образовательного учреждения.