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19:25, 28 декабря 2024Бывший СССР

Украина захотела получать от Германии по 20 миллиардов евро в год

Постпред Украины при ООН Мельник: Киев ожидает от Германии 20 млрд евро в год
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Fabian Bimmer/Pool

Новый постоянный представитель Украины при ООН и бывший посол республики в Германии Андрей Мельник заявил, что ожидает помощи для Киева от будущего правительства ФРГ в размере 20 миллиардов евро в год. Об этом он заявил в интервью медиагруппе Funke.

«Будущая коалиция должна заложить в бюджет не менее 80 миллиардов евро на следующие четыре года, то есть 20 миллиардов евро в год», — заявил Мельник.

По его словам, это станет выгодной инвестицией в безопасность Германии. Помимо этого, он выразил опасения, что если в будущей правящей коалиции Германии окажутся социал-демократы нынешнего канцлера Олафа Шольца, то будут заблокированы некоторые инициативы по поддержке Киева.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время планирует назначить около 30 послов в странах Европы, Азии, Африки, Ближнего и Дальнего Востока, Америки и других регионов. Сообщается, что Алена Гетьманчук возглавит миссию Украины в НАТО.

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