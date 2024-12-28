Пришедшие к власти в Сирии боевики устроили парад в Дамаске

Пришедшие к власти в Сирии боевики ХТШ устроили парад в Дамаске

Пришедшие к власти в Сирии боевики исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) провели военный парад в Дамаске. Об этом сообщает Reuters.

Вооруженные стрелковым оружием люди в униформе прошлись строем по улицам столицы днем 27 декабря.

Ранее лидеры ХТШ, возглавившей свержение сирийского лидера Башара Асада, рассказали, что планировали захват власти более четырех лет, разрабатывая «новую военную доктрину» с нуля. Они уделили особое внимание объединению разрозненных групп повстанцев в формальную военную структуру, а также тщательно спланировали «следующий день» после прихода к власти.

Командиры повстанцев также заявили, что решающую роль в наступлении сыграли вооружение местного производства, а именно приборы ночного видения, ракетные системы, беспилотники и бронетехника