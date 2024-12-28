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05:30, 28 декабря 2024Экономика

Россиянам дали прогноз по ситуации с ценами на автомобили в 2025 году

Автоэксперт Коротков спрогнозировал рост цен на автомобили в России в 2025 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В 2025 году на автомобильный рынок в России продолжат влиять множество факторов, считает CEO проекта Likvi.com Александр Коротков. В разговоре с «Лентой.ру» он дал прогноз по ситуации в этом секторе в следующем году.

По мнению специалиста, в условиях насыщения рынка китайскими автомобилями дефицит предложения в ближайшие полгода маловероятен. Однако все равно стоит ждать дальнейшего роста цен как на новые, так и на подержанные автомобили.

«Ключевым фактором остается изменение структуры предложения. Китайские бренды занимают доминирующую позицию, обеспечивая широкий ассортимент моделей в разных ценовых сегментах. Однако по мере возможного роста затрат на логистику и комплектующие, стоимость автомобилей китайского производства будет неизбежно увеличиваться. Дополнительно сохранение высокой зависимости от импорта, риск девальвации рубля, повышение таможенных пошлин и усложнение логистических цепочек будут продолжать оказывать давление на цены», — объяснил он.

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Также автоэксперт отметил, что на рынке стало меньше предложения из-за ухода европейских и японских марок, которые занимали значительную долю рынка. Это приводит к росту цен в среднем и бюджетном сегментах, которые традиционно наиболее востребованы.

«На вторичном рынке влияние этих факторов ощущается еще острее. Рост цен на новые автомобили приводит к увеличению спроса на подержанные машины, особенно с небольшим пробегом. Такая динамика уже заметна в 2024 году, и в 2025-м тенденция только укрепится. Машины 3–5-летнего возраста продолжат дорожать быстрее всего, что связано как с их популярностью, так и с ограниченным предложением», — отметил Коротков.

Дополнительно на рост стоимости повлияют инфляция, подорожание обслуживания и комплектующих.

Как писал «Коммерсантъ», склады на российским авторынке забиты китайскими автомобилями. По прогнозам, их хватит как минимум до апреля.

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