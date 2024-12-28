Россиянам пришлось 20 лет жить в разрушающемся доме

Жители Партизанска пожаловались на жизнь в разрушающемся доме

Жители Партизанска Приморского края пожаловались на жизнь в разрушающемся доме на протяжении 20 лет. Об этом сообщает VladNews со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) Приморья.

На ситуацию главе СК Александру Бастрыкину пожаловалась жительница дома на улице Мирошниченко. По ее словам, в подъездах дома более 20 лет не проводился ремонт, подвалы затоплены канализацией, частично неисправны системы отопления и водоснабжения, из-за сырости на стенах квартир образовалась плесень. В итоге жильцам приходится существовать в небезопасных условиях, заключила она.

Женщина, являющаяся инвалидом, сообщила о некачественном обслуживании управляющей компанией ИП «Прохорчик». Она считает, что деньги, направленные на выполнение работ по содержанию и текущему ремонту, которые вносились жильцами, были похищены. Также жительница указала на затяжной характер расследования в отношении УК.

Ранее жильцы дома в Биробиджане пожаловались на холод в квартирах и фекальный каток в подвале. В одной из квартир дома температура не поднималась выше 19 градусов Цельсия.