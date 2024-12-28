Жители российского города пожаловались на фекальный каток

Жильцы дома в Биробиджане пожаловались на каток из фекалий

Жильцы дома в Биробиджане пожаловались на холод в квартирах и фекальный каток в подвале. Об этом сообщает EAOMedia со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области (ЕАО).

Речь идет о доме на Московской улице. В прокуратуре после жалоб жителей установили, что подвальное помещение затопило канализационными стоками, а температура в угловой квартире дома достигала плюс 19 градусов Цельсия.

В прокуратуре от руководителей управляющей и ресурсоснабжающей организаций потребовали сделать в подвале ремонт, а также устранить неполадки в системе отопления, чтобы в квартиры начало поступать тепло.

Ранее жители Первоуральска Свердловской области пожаловались, что по улицам постоянно текут фекальные реки. В микрорайоне Магнитка разлилась зловонная река из канализационных стоков — жители охарактеризовали ситуацию словами «жизнь с запахом говна».