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16:13, 28 декабря 2024Экономика

Жители российского города пожаловались на фекальный каток

Жильцы дома в Биробиджане пожаловались на каток из фекалий
Мария Черкасова

Фото: RosnaniMusa / Shutterstock / Fotodom  

Жильцы дома в Биробиджане пожаловались на холод в квартирах и фекальный каток в подвале. Об этом сообщает EAOMedia со ссылкой на прокуратуру Еврейской автономной области (ЕАО).

Речь идет о доме на Московской улице. В прокуратуре после жалоб жителей установили, что подвальное помещение затопило канализационными стоками, а температура в угловой квартире дома достигала плюс 19 градусов Цельсия.

В прокуратуре от руководителей управляющей и ресурсоснабжающей организаций потребовали сделать в подвале ремонт, а также устранить неполадки в системе отопления, чтобы в квартиры начало поступать тепло.

Ранее жители Первоуральска Свердловской области пожаловались, что по улицам постоянно текут фекальные реки. В микрорайоне Магнитка разлилась зловонная река из канализационных стоков — жители охарактеризовали ситуацию словами «жизнь с запахом говна».

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