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12:19, 28 декабря 2024Путешествия

Россиянин пинал членов экипажа и пытался разбить иллюминатор на рейсе из Дубая

Летевший из Дубая в Москву самолет пришлось сажать в Баку из-за пьяного дебошира
Алина Черненко

Самолет российской авиакомпании, летевший из Дубая в Москву, пришлось экстренно сажать в Баку из-за пьяного россиянина. Его дебош попал на видео, которое публикует Baza в Telegram-канале.

Попутчик мужчины по имени Роман рассказал, что во время посадки он был трезв и спокоен. На борт россиянин взял пакет со спиртным, которое он распивал во время рейса. Вскоре пассажир опьянел и начал кричать, оскорблять и пинать членов экипажа. Дебошира удалось скрутить с помощью пластиковых наручников и клейкой ленты, но Роман их разорвал и попытался разбить иллюминатор. В этот момент командир воздушного судна принял решение посадить самолет в столице Азербайджана.

После посадки нарушителя передали полиции. Как пишет издание, когда мужчина пришел в себя, он признался, что ничего не помнит.

Ранее другой россиянин напился перед рейсом в Таиланд и устроил дебош во время полета. Сначала он ударил свою девушку, а потом угрожал казнью бортпроводникам.

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