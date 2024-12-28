Россиянин пинал членов экипажа и пытался разбить иллюминатор на рейсе из Дубая

Летевший из Дубая в Москву самолет пришлось сажать в Баку из-за пьяного дебошира

Самолет российской авиакомпании, летевший из Дубая в Москву, пришлось экстренно сажать в Баку из-за пьяного россиянина. Его дебош попал на видео, которое публикует Baza в Telegram-канале.

Попутчик мужчины по имени Роман рассказал, что во время посадки он был трезв и спокоен. На борт россиянин взял пакет со спиртным, которое он распивал во время рейса. Вскоре пассажир опьянел и начал кричать, оскорблять и пинать членов экипажа. Дебошира удалось скрутить с помощью пластиковых наручников и клейкой ленты, но Роман их разорвал и попытался разбить иллюминатор. В этот момент командир воздушного судна принял решение посадить самолет в столице Азербайджана.

После посадки нарушителя передали полиции. Как пишет издание, когда мужчина пришел в себя, он признался, что ничего не помнит.

Ранее другой россиянин напился перед рейсом в Таиланд и устроил дебош во время полета. Сначала он ударил свою девушку, а потом угрожал казнью бортпроводникам.