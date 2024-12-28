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18:50, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянин предстанет перед судом за забитого в кафе мужчину

В Воронежской области россиянин пойдет под суд за забитого в кафе мужчину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СК РФ

В Воронежской области россиянин предстанет перед судом за расправу над мужчиной в кафе. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 12 октября 2024 года двое мужчин поругались в кафе. Когда они вышли на улицу, обвиняемый сильно избил соперника. Несмотря на своевременную госпитализацию и помощь медиков, полученные потерпевшим травмы оказались не совместимы с жизнью.

28 декабря сообщалось, что в Костромской области осудят мужчину за случайную расправу над знакомым из-за алкогольного напитка.

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